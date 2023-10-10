Bayburt’un merkez köylerinden olan Petekli, Helva, Yukarı Kırzı, Alıçlık ve Buğdaylı köylerinde sebebi bilenemeyen nedenlerden ötürü örtü yangınları meydana geldi. Hava sıcaklıklarının epey bir düştüğü ve yağışların yer yer etkili olduğu Bayburt’ta, meydana gelen yangınlar akıllara kasıtlı yakıldığı şüphesini getirdi. Çıkan yangınlarda can ve mal kaybı yaşanmazken ekiplerce yangınlar söndürülerek, kontrol altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan incelemelerde, tarlada anız yakılması sonrası çıkan yangınlardan olabileceğine vurgu yapıldı.