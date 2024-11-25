Bayburt’un en büyük ve en köklü mahallerinden biri olan Şingah mahallesi, yağan kar nedeniyle adeta kara gömüldü. Mahalleli, yaklaşık 60 santimetreyi bulan kar nedeniyle evlerinden çıkamaz duruma gelirken, evlerde bekleyen vatandaşlar belediyeden yardım talebinde bulunuyorlar. Şehrin farklı noktalarında çalışma yürüten ve yolları temizleyen belediye ekiplerinden Şingah mahallesine de uğramalarını isteyen vatandaşlardan bazıları, "Evlerimizde mahsur kaldık. Dışarı çıkamıyoruz, belediye bir zahmet bizim oraya da uğrasın, kar kütlelerini alsın gerisini biz hallederiz" yorumunda bulunarak, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istediler. Bununla birlikte bazı vatandaşlar, kendi imkanlarıyla evlerinin önünde biriken karları küreyerek, yol yürüme yolu yaptılar.

Kaynak: iha