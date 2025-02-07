Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 107’inci yıl dönümü etkinlik programı belli oldu. Kurtuluş günü 107’inci yıl etkinlikleri, 21 Şubat Kurtuluş Komitesi tarafından belirlenen programlarla dolu dolu geçecek. Kültürel etkinliklerden, halk oyunlarının sunulmasına, mehteran konserinden cirit gösterisine kadar birçok etkinliğin yer aldığı kurtuluş günü programlarında Bayburtlular dolu dolu bir kurtuluş yıl dönümü geçirecekler.

Bu yıl 3 güne yayılan kutlamaların programı ise şu şekilde:

19 Şubat 2025 Çarşamba

Saat 10.00, Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi’nin kabrini ziyaret, yer: Ulu Camii bahçesi

Saat 11.00, Miralay Sabri Bey’in kabrini ziyaret, yer: Kaleardı Mahallesi

Saat 12.00, Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyareti, yer: Yukarı Kırzı köyü

Saat 14.00, Bayburt Belediyesi kapalı çocuk oyun alanı açılışı, Ermeni mezalimi konulu fotoğraf sergisi, yer: Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi

20 Şubat 2025 Perşembe

Saat 10.00, şühedaya saygı yürüyüşü, yer: Kop Şehitliği

Saat 12.00-13.00, 21 Şubat kurtuluş kayak kupası, yer: Kop Kayak Tesisleri

Saat 14.00, 21 Şubat kurtuluş günü anısına cirit gösterisi, yer: Bayburt Belediyesi Cirit Sahası

21 Şubat 2025 Cuma

Saat 09.00, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve belediye meclis üyeleri tarafından Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya nezdinde Türk Silahlı Kuvvetlerine şükran ziyareti

Saat 09.45, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, yer: Saray Bahçesi

Saat 10.00, 21 Şubat kurtuluş töreni

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Protokol konuşmaları

- Ödül töreni

- Halk oyunları gösterisi

- Mehteran takımı gösterisi

- Kurtuluş gününün canlandırılması

- Resmi geçit töreni, yer: Cumhuriyet Caddesi

Saat 14.45, ikindi namazı öncesi şehitler için Mevlid-i Şerif okunması, yer: Ulu Camii ve Yakutiye Camii

Saat 17.30, kurtuluş yemeği ve canlı müzik, yer: Bayburt Belediyesi Bamsı Beyrek Seyir Terası