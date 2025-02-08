Yoğun kar yağışının ardından Bayburt’un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor. Vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri için ekipler gece gündüz çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Ana arterlerde ve yoğun kullanılan alanlarda çalışma başlatan belediye, özel idare ve karayolları ekipleri kar küreme araçları ve kepçelerle yolları temizleyerek, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Karla kapanan köy yollarında da çalışma yürüten ekipler, köy yollarını bir bir açarak, köylere ulaşımın yeniden sağlanması adına çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, kaldırımlarda da kar temizleme çalışmaları yapılarak, yayaların güvenliği de sağlanıyor.