Bayburt’un Demirözü ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Bayburt’ta da etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Bayburt’un Demirözü ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Bayburt Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Demirözü ilçemizin genelinde 6 Şubat Perşembe günü ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında (İlk, orta ve liseler) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır." denildi.