Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı(EMITT) hazırlık toplantısı Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, fuarda yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Bu yıl 28’incisi düzenlenecek olan, 5-7 Şubat tarihlerinde İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde yapılması planlanan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Bayburt da yer alacak. EMITT 2025 hazırlık toplantısında, fuara yönelik yapılan hazırlıklar konuşularak, çalışmalar değerlendirmeye sunuldu. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurumların amirleri ve STK’ların temsilcileri katıldı.