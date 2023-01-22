Bayburt Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencileri rakiplerini bir bir yenerek memleketi Bayburt’a madalyalarıyla döndüler. Yaklaşık 1 sene önce bilek güreşi sporuyla öğretmenleri aracılığıyla tanışan kızlar, 5-6 ay gibi kısa bir sürede yarışmalara gidip, grup yarışmalarından madalyalarıyla dönmüşlerdi.

Bayburt Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencileri rakiplerini bir bir yenerek memleketi Bayburt’a madalyalarıyla döndüler. Yaklaşık 1 sene önce bilek güreşi sporuyla öğretmenleri aracılığıyla tanışan kızlar, 5-6 ay gibi kısa bir sürede yarışmalara gidip, grup yarışmalarından madalyalarıyla dönmüşlerdi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye şampiyonasında da bir öğrencisinin üçüncü olduğunu bildiren Beden Eğitimi Öğretmeni Furkan Öz, hedeflerinin çok çalışarak Avrupa şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmek olduğunu söyledi. Bununla birlikte Türkiye finalleri öncesi bölge maçlarında 50 kiloda sağ kol bölge ikincisi olan Nisanur Okumuş, Türkiye finallerinde Bayburt’u temsil etmeye hak kazanırken, Yaren Çinoçevi 45 kiloda sağ kol bölge üçüncüsü, Yeşim Avşar 55 kiloda sağ kol bölge üçüncüsü, Esma Arslan ise 75 kiloda sağ ve sol kol bölge dördüncüsü olmuştu.

Kız kardeşi sayesinde bilek güreşiyle tanışan abla: "En büyük antrenörüm kardeşim oldu"

Bilek güreşi sporuyla 15 yaşındaki kardeşi Melisa Okumuş’un sayesinde tanışan 17 yaşındaki abla Nisanur Okumuş, şimdilerde Türkiye finallerinde Bayburt’u temsil etmeye hazırlanıyor. "En iyi antrenörüm kardeşim oldu" diyerek konuşan Nisanur Okumuş, "Geçen sene kardeşimin yanında olmak, destek vermek amacıyla antrenmanlarına gidiyordum. O dönemde kardeşimin antrenörünün senin de gel gücüne bakalım demesi üzerine bilek güreşi sporuyla tanıştım. Bir haftalık antrenmanla milli takım seçmelerine çıktım, rakiplerimi tanıdım. Orada hırsı göze alabiliyorsunuz, geldiğimde neden olmasın, ben de yaparım dedim spora tamamen başladım. Kardeşim de çok destek oldu bana, kardeşim orada üçüncü olmuştu. Onun bildikleri bana ışık oldu. En büyük antrenörüm o oldu" dedi.

Bayburtlu kız kardeşlerin bilekleri bükülmüyor

Bir hevesle başladıkları bilek güreşi sporunda rakiplerine meydan okuyan kız kardeşler, birbirlerinin en büyük destekçileri oldular. Okuldan eve dönünce ne yapacaklarını bilemeyen kardeşler, ortaya attıkları masa üzerinde bilek güreşi tuttuklarını ve zamanlarını bu şekilde geçirdiklerini söylediler. Kardeşlerin birbiriyle olan mücadelesini gören arkadaşları da Okumuş kardeşlere heves ederek bilek güreşi sporuna başladılar. Türkiye şampiyonasında Bayburt’u en iyi şekilde temsil edeceğini söyleyen Nisanur Okumuş, Türkiye finallerinden iyi bir derece aldıktan sonra hedefinin Avrupa şampiyonası olduğunu bildirdi.

Sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdüren ve milli takım sporcusu olmak için çabalayan Melisa Okumuş, "Ablam bana çok destek oldu, beraber maçlara gittik. Yenildiğimiz maçlarda birbirimizin yanında olduk. Hep birlikteydik. Milli takım seçmelerine gittiğimizde de beraberdik. Orada Türkiye üçüncüsü oldum, milli takıma çıkamadım ama inanıyorum bu sene daha çok çalışıp milli takıma gireceğim" diyerek konuştu.

Bir diğer sporcu Yeşim Avşar ise ailesinden, hocasından ve arkadaşlarından gördüğü destekle buralara geldiğini ifade ederek, daha da ileriye gidebilmek için çok çalışacağını söyledi.

"İnşallah çocuklarımız ülkeye hizmet ederler, milli takıma hizmet ederler, başarılı olurlar"

Demir bilekli kızların antrenörü olan Beden Eğitimi Öğretmeni Furkan Öz, bilek güreşi branşını sevdirme ve yaşatma gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Çocuklarla birlikte 2 yıldır bilek güreşi sporuyla ilgileniyoruz. Geçen sene milli takım seçmelerinde Türkiye üçüncülüğü elde ettik, bu sene grup mücadelelerinde bütün sporcularımız derece aldı, bir sporcumuz Türkiye şampiyonasında yarışacak. İnşallah daha ilerisi olacak. Antrenörümüz Cabir Çelik ile birlikte bu branşı sevdirmeye, yaptırmaya çalışıyoruz. İnşallah devamı gelir, inşallah bu çocuklar milli takıma hizmet ederler, ülkeye hizmet ederler, başarılı olurlar" dedi.