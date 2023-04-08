Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından bu yıl 54’üncüsü düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasına katılan ve Erzurum Bölge Finalinde Bayburt’u temsil eden 8 projeden 4’ü dereceyle dönerken, birincilik elde eden 2 proje Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

2204-A lise öğrencilerini kapsayan araştırma projeleri yarışmasına başvuru yapan ve Bayburt’u Erzurum Bölge Finali’nde temsil eden okullardan Demirözü Gökçedere Çok Programlı Anadolu Lisesi coğrafya alanındaki "Bayburt doğa tarihi müzesi" projesiyle bölge birincisi olurken, Bayburt Fen Lisesi de kimya alanındaki "Bayburt taşı tozu ve polistirendon sol-jel yöntemi ile didrofobik aerojel poliaerojel kompozit yalıtım malzemesi üretimi" projesiyle bölgede birinci oldu. Her iki okul, Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandılar.

Fen Lisesi, diğer çalışması olan matematik alanındaki "hokey sopası eşitliğine geometrik yaklaşımlı kanıt" projesiyle bölge ikincisi olurken Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi fizik alanındaki "enerji dolu yollar ile durmak yok yola devam" projesiyle bölgede üçüncülük elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Bayburt’un 8 projeyle yarışmada yer alarak, 4 projeden derece almasının önemine dikkat çekerek, "Yarışmaya yurdumuzun dört bir yanından başvurular olmuş ve farklı illerden 27 bin 13 proje başvurusu alınmış durumdaydı. Ön değerlendirmeyi geçen bin 440 proje arasında ne mutlu bize ki Bayburt’tan 8 proje yer aldı. 3-4 Nisan tarihleri arasında çevrim içi sunumlar ile değerlendirilen projelerimizin 4’ü derece alarak bizleri onore etti. Bu başarıda emeği geçen başta öğrencilerimiz olmak üzere onlara destek veren okul yöneticileri, danışman öğretmenleri ve manevi desteklerini esirgemeyen ailelerine minnettarız" dedi. 5-9 Haziran’daki Türkiye Finallerini heyecanla beklediklerini belirten Güney, öğrencilere başarılar diledi.