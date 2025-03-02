Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü İstanbul’daki dernekler tarafından Bağcılar’da kutlandı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ile Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı’nın İstanbul’da düzenlediği Bayburt’un 107. kurtuluş yıl dönümü ve iftar programına katıldı. Katılımcıların Ramazan-ı şeriflerini tebrik ederek Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılını tekrar kutlayan Vali Eldivan, "Bayburt, yalnızca bir coğrafi nokta değil, yüzyılların tecrübesi, mücadelesi ve zaferleriyle yoğrulmuş bir kültür ve tarih mirasıdır. Geçmişteki zorluklar ve düşman işgali, Bayburtluların sarsılmaz inancını ve mücadeleci ruhunu ortaya koymuştur. Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin simgesi." dedi.