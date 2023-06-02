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Bayburt Haberleri
Bayburt’tan Avrupa Ülkelerine eğitim köprüsü: Erasmus
BAYBURT'TAKİ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER AVRUPA’DA ÇEŞİTLİ ÜLKELERE PROJE ÇERÇEVESİNDE ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİ
02.06.2023 - 09:16
Yayınlanma
02.06.2023 - 09:20
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