Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, ’Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı.
Bayburt’ta ’Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’ bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen faaliyetler ve çalışmalar değerlendirilerek, istişarelerde bulunuldu.
Toplantıda, Bayburt’taki terör ve asayiş konularına ilişkin alınan tedbirler ile uygulamalar detaylı bir şekilde ele alındı. Toplantı, yapılması planlanan çalışmalara ilişkin fikirlerin aktarılmasıyla son buldu.
Kaynak: iha