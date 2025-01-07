Bamsı Beyrek Seyir Terasına ücretsiz servis hizmeti başladı.

Vatandaşlar, hafta içi 16.00-22.00, hafta sonu ise 10.00-22.00 saatleri arasında her saat başı ücretsiz servis hizmetinden yaralanabilecek.

Duduzar Dağı eteklerinde bulunan Bamsı Beyrek Terasına mesafeden dolayı gitmekte zorluk çeken vatandaşlar için ücretsiz seferler düzenlenmeye başlandı. Taş köprü mevkiinden belirtilen saatlerde hareket edecek servis, vatandaşları ücretsiz bir şekilde seyir terasına götürecek. Hafta içi 16.00-22.00 ve hafta sonu 10.00-22.00 saatleri arasında vatandaşlar ücretsiz servis hizmetinden faydalanabilecekler.