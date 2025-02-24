Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenlerince okullarda afet eğitimleri verilerek, uygulamalı tatbikatlar gerçekleştirildi. Yapılan bilgilendirme ve uygulama faaliyetleriyle öğrencilerin afetler karşısında bilinçli bireyler olması hedefleniyor.

Ortaokul öğrencilerine yönelik afet farkındalığı ile yangın güvenliği eğitimleri düzenledi. Eğitimlerin ardından deprem anı, tahliye ve toplanma alanı tatbikatları gerçekleştirildi. Çatıksu İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu, Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelen AFAD eğitmenlerince ilk önce okul afet farkındalık, yangın farkındalık eğitimlerinden oluşan teorik bilgiler verildi, ardından deprem anı, tahliye ve toplanma alanı uygulama tatbikatı yapıldı. Verilen bilgiler, yapılan tatbikatlar öğrencilere olası afet durumunda nasıl hareket edecekleri konusunda pratik bilgiler sağladı.