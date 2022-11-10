İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğü iş birliğinde ’Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye’ tatbikatı Bayburt’ta da yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğü iş birliğinde ’Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye’ tatbikatı Bayburt’ta da yapıldı.

Bayburt’taki 4 öğrenci yurtlarında Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan ve Bayburt Gençlik Spor İl Müdürü Adem Köse’nin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta öğrenciler sirenin çalmasıyla birlikte bulundukları alanda ’Çök-Kapan-Tutun’ hareketi yaparak tehlikenin geçmesini beklediler. Daha sonra belirlenen güvenli alana tahliye edilen öğrenciler tatbikatı sorunsuz bir şekilde tamamladılar. Öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür eden Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan, "2022 yılı afet tatbikat yılı olarak ilan edildi bu vesileyle bugün Bayburt’taki bütün KYK’larda aynı zamanda eş zamanlı olarak Türkiye’deki yurtlarda deprem anı, çök-kapan-tutun ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Başarılı bir şekilde tatbikatımız sonuçlandı. Katılan bütün herkese teşekkür ediyorum" diyerek konuştu.