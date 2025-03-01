Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı kapsamında Bayburt Devlet Hastanesinde açılan Diyabet Okulu, 500’üncü mezununu verdi.

Diyabetle doğru bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla Bayburt Devlet Hastanesinde 2016 yılında açılan ’Diyabet Okulu’ 500’üncü mezununu vererek, hedeflerine ulaşmaya adım adım ilerliyor. Hastaların yoğun ilgi ve katılımlarıyla gerçekleşen eğitimlerde diyabetin ne olduğu anlatılırken, diyabetin etkileri, insülin uygulamaları, evde kan şekeri takibi, beslenmede nelere dikkat edilmesi gerektiği konuları üzerine duruluyor. Her ay düzenli olarak düzenlenen diyabet okulu eğitimlerine katılmak isteyen hastaların, Diyabet Eğitim Polikliniğine başvuru yapmaları gerektiği öğrenildi.