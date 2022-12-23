Ahmet Vefik Paşa’nın yazdığı, Emrah Çılgı’nın yönettiği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen Zoraki Tabip adlı klasik oyun, Bayburt Üniversitesi Öğrenci Konseyi katkılarıyla öğrencilerle buluştu.

Ahmet Vefik Paşa’nın yazdığı, Emrah Çılgı’nın yönettiği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen Zoraki Tabip adlı klasik oyun, Bayburt Üniversitesi Öğrenci Konseyi katkılarıyla öğrencilerle buluştu.

Şehit Mustafa Karasakal Tiyatro Salonunda sahnelenen oyun, Türk tiyatrosunun güzide örneklerinden birinin çağdaş doğaçlamalarıyla yorumlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının başarıyla sahnelediği oyun, seyircisini içine çekerek tüm salonun ambiyansını doldurdu. Yer yer büyük kahkahalara vesile olan performanslar beğeniyle karşılanırken, oyunun sonunda tüm aktör ve aktrisler ayakta alkışlandı. Üç perdelik uyarlama oyunu performanslarıyla etkileşimli bir sanata dönüştüren sanatçılara oyun sonunda çiçek takdim eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Tiyatro Günlerine atıfla bir sanat sahnesine dönüşen Şehit Mustafa Karasakal Tiyatro Salonunun seçkin eserlere ev sahipliği yapmaya devam edeceğini söyledi. Komedinin farklı tonlarıyla bir resitalin yaşandığı gece, Bayburt Üniversitesi üst yönetimi ile oyuncuların yer aldığı hatıra fotoğrafıyla son buldu.