Aşırı soğukların etkisini sürdürdüğü Bayburt’ta vatandaşlar yüzeyi buz tutan Çoruh Nehri üzerinde yürüyüş yaptılar.

Bayburt’ta en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceye düştü. Kentte çeşmeler, nehir ve baraj göletleri dondu. Hava sıcaklığının düşmesiyle Kabaçayır köyünde çeşmeler dondu, Arpalı Beldesinden bir kolu geçen Çoruh Nehri ve Gökçedere Göletinin yüzeyi de buz tuttu. Eksi 14 derece olan soğuktan; havaya serpilen su anında buz kristallerine dönüştü.

Arpalı Beldesinde yüzeyi buzla kaplanan nehrin üzerinde yürüyüş yapan vatandaşlar dikkat çekti.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde Bayburt’un en soğuk noktası eksi 14,7 derece ile Ballıkaya köyü oldu.

Gece en düşük hava sıcaklığı; Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde eksi 13,4, Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde eksi 11,4, Kop Kayak Merkezinde eksi 11,3, Demirözü ilçesinde eksi 11,2, Sancaktepe köyünde eksi 10,9, Bayburt merkezde eksi 10,3 derece olarak kayıtlara geçti.