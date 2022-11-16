Bayburt’ta valilik, belediye ve üniversitenin ev sahipliğinde Türkiye Halk Oyunları Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası ilk gün müsabakaları ile başladı.

Bayburt’ta valilik, belediye ve üniversitenin ev sahipliğinde Türkiye Halk Oyunları Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası ilk gün müsabakaları ile başladı.

Busenaz Sürmeneli Spor Salonu’nda gerçekleşen yarışmada düzenlemesiz kategorisinde ekipler hünerlerini sergilediler.

Yarışma öncesi konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, organizasyonun Bayburt’ta düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek yarışmaya katılan ekiplere “Bayburt’ta hoş geldiniz” dedi ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Türkiye Halkoyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu tarafından Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e yarışmaya sundukları katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmanın açılış müsabakalarını Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Türkiye Halkoyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu, kurum müdürleri ve vatandaşlar takip etti.