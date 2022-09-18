Bayburt’ta, soruların sızdırıldığı gerekçesiyle iptal edilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2022 lisans oturumu heyecanı başladı.

Bayburt’ta, soruların sızdırıldığı gerekçesiyle iptal edilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2022 lisans oturumu heyecanı başladı.

Soruların sızdırıldığı gerekçesiyle iptal edilen ve tekrarlanmasına karar verilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2022 lisans oturumu, bugün gerçekleştirilen genel yetenek ve genel kültür testleriyle başladı. Sınav heyecanı yaşayan memur adayları geç kalmamak için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. 10.15’te başlayan sınav için girişler, saat 10.00’da sona erdi. Bayburt’ta belirlenen okullarda sınava giren adaylar, hedefleri için sıralardaki yerini aldı. Adaylara destek olmak isteyen aileleri ve yakınları ise okulların dışında bekledi. 130 dakika sürecek olan sınav, 12.25’te sona erecek.

Adaylar, 24-25 eylül tarihlerinde Alan Bilgisi, öğretmen adayları ise 2 ekim tarihinde Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavına girecek.