2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Bayburt’ta bugün 138 okulda 14 bin 103 öğrenci ile bin 22 öğretmen ders başı yaptı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Bayburt’ta bugün 138 okulda 14 bin 103 öğrenci ile bin 22 öğretmen ders başı yaptı.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül’de uyum eğitimi almıştı, bugün ise yeni eğitim yılının başlamasıyla sıralarda yerini alan çocukları 21 Şubat Kurtuluş İlköğretim Okulunda ziyaret eden Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyerek, öğretmenlere iyi bir eğitim yılı geçirmeleri temennisinde bulundular.

Öğrencilerle bir araya gelen Epcim, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Hediyelerin yanı sıra öğrencilere çam fidanları veren Epcim, öğrencilerden fidanları toprakla buluşturmalarını istedi. Sınıfları gezen Epcim, ayrıca öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi. Bununla birlikte 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanarak, öğrencilere teslim edildi.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, yeni eğitim öğretim yılı için bir mesaj yayımladı. Güney mesajında şu ifadelere yer verdi: "Öğrencilerimiz üç aylık bir aradan sonra bugün itibarıyla özlem ve coşku içinde okullarına ve öğretmenlerine kavuştular. Biz de en az onlar kadar heyecanlıyız. Zira ilim yuvalarımızı yeniden çocuklarımızın sesiyle ve neşesiyle buluşturmuş olmanın mutluluğu içindeyiz.

Çocuklarımız daha nezih ortamlarda okusun diye yaz tatili boyunca gereken çalışmaları yaptık. Durmadan ve yorulmadan okullarımızın fiziksel şartlarını iyileştirmeye, gerekli donatım malzemelerini tedarik etmeye çalıştık. Öğretmeninden hizmetlisine, memurundan müdürüne, işçisinden şoförüne tüm ekibimiz mesai kavramı gözetmeden görevini icra ederken biz de çalışma programımız dâhilinde süreci takip ettik. Bu süreçte desteğini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım.

Okullar başladıktan sonra da aynı şekilde çalışacağımıza ve Bayburt’umuzun eğitim çıtasını daha yukarı çıkarmak için özveriyle mücadele edeceğimize söz veriyorum. Bu konuda tüm mesai arkadaşlarıma inanıyor ve onlara güveniyorum. Eğitim ekip işidir. Bir olmazsak el ele vermezsek zorlanırız. Okul, aile ve öğrenci üçlü sacayağı gibi hareket etmeli ve birbirine yardımcı olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmenlere, öğrencilere ve ailelere hayırlı olmasını dilerim."