Bayburt’ta il ve ilçe alan zümre toplantıları yapıldı. Toplantılarda, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, öğretmenlerle bir araya gelerek, il ve ilçe alan zümre toplantılarına katıldı. Toplantılarda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak çalışmalar ve akademik başarıyı artırmayı hedefleyen projeler ele alındı. Kahraman, bu toplantıların eğitimde kaliteyi artırmak ve öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltmek için önemli bir adım olduğunu söyledi.