Bayburt’ta Spor Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen “Ülkemizde Spor Yönetimi: Farklı Tecrübeler” konulu panel Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda gerçekleşti.

Bayburt’ta Spor Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen “Ülkemizde Spor Yönetimi: Farklı Tecrübeler” konulu panel Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda gerçekleşti.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Eğitim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mert Aydoğmuş ve Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Demirci’nin konuşmacı olarak katıldığı panelin yöneticiliğini Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen yaptı.

Rektör Türkmen, badminton sporunun ülkemizde yaygınlaşmasında ve tesisleşmesinde önemli katkısı olan isimleri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyleyerek başladığı açılış konuşmasında, "Badminton sporu, ülkemizde kurumsallaşan önemli spor dallarının başında gelmektedir." dedi.

90’lı yıllarda adının bile bilinmediği badminton sporunun, özverili eğitmenler ve yöneticilerin gayretleriyle uluslararası başarıların kazanıldığı önemli bir spor dalı haline geldiğini söyleyen Rektör Türkmen, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmacıların badmintonun ülkemizdeki gelişim süreçlerini ve yaşadıkları deneyimlerini paylaştıkları panel tüm dünyada ses getiren spor yönetimi başarısının farklı yönlerine açıklık getirdi. Ağırlıklı olarak soru cevap şeklinde geçen panel, seyircilerin katkıları ile zenginleşti.

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Bayburt İl Millî Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve Bayburt Üniversitesi üst yönetiminin katıldığı panel, katılımcılara plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.