Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, görgü tanıkları aracın hafriyata yaslanıp durabilmesinin büyük bir şans olduğunu, aksi takdirde 1 metre yanında bulunan yamaçtan aşağıya yuvarlanabileceğini söylediler.

DSİ Genel Müdürü Akca, Malatya ve Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulundu

DSİ Genel Müdürü Akca, Malatya ve Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulundu

İmam olduğu öğrenilen O.G., ailesiyle birlikte Bayburt’a gitmek üzere yola çıktı. Mutlu köyü yakınlarında kontrolünü kaybeden O.G., yoldan çıkarak metrelerce sürüklendi. 1 takla atarak yol kenarındaki hafriyata çarparak duran araçta O.G., eşi ve küçük çocuğu yaralandı.

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