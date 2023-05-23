Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan ayı sonu itibarıyla 16 bin 657 oldu.

TÜİK, nisan ayı sonu itibarıyla Türkiye’deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye’de nisan ayında 179 bin 504 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Bayburt’ta ise trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan ayı sonu itibarıyla 16 bin 657 oldu.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45,2’sini motosiklet, %37,7’sini otomobil, %9,8’ini kamyonet, %4,2’sini traktör, %2,1’ini kamyon, %0,5’ini minibüs, %0,4’ünü otobüs ve %0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %6,4 azaldı

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %5,1 artarken, özel amaçlı taşıtta %48,4, minibüste %27,2, kamyonette %21,7, traktörde %16,7, kamyonda %14,8, otomobilde %11,3 ve otobüste %6,7 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %50,9 arttı

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %119,5, motosiklette %85,7, kamyonda %37,0, kamyonette %31,1, otomobilde %30,4, traktörde %25,9, otobüste %17,8 artarken özel amaçlı taşıtta ise %14,6 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı nisan ayı sonu itibarıyla 27 milyon 114 bin 311 oldu

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,6’sını otomobil, %16,1’ini motosiklet, %16,1’ini kamyonet, %7,8’ini traktör, %3,5’ini kamyon, %1,8’ini minibüs, %0,8’ini otobüs ve %0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında 1 milyon 25 bin 170 adet taşıtın devri yapıldı

Nisan ayında devri(1) yapılan taşıtların %69,7’sini otomobil, %15,8’ini kamyonet, %8,3’ünü motosiklet, %2,5’ini traktör, %1,7’sini kamyon, %1,5’ini minibüs, %0,4’ünü otobüs ve %0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak- nisan döneminde 640 bin 414 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %78,2 artarak 640 bin 414 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %35,3 azalarak 8 bin 701 adet oldu. Böylece Ocak-Nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 631 bin 713 adet artış gerçekleşti.

Ocak- nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %66,0’ı benzin yakıtlıdır

Ocak- nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 272 bin 378 adet otomobilin %66,0’ı benzinli, %20,8’i dizel, %9,0’ı hibrit, %2,4’ü elektrikli ve %1,8’i LPG’lidir. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 542 bin 904 adet otomobilin ise %36,6’sı dizel, %34,6’sı LPG’li, %27,4’ü benzinli, %1,1’i hibrit ve %0,1’i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,2’dir.

Ocak- nisan döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak- nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 272 bin 378 adet otomobilin %35,7’si 1300 ve altı, %24,0’ı 1401-1500, %21,1’i 1301-1400, %9,0’ı 1501-1600, %7,0’ı 1601-2000, %0,8’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Nisan döneminde kaydı yapılan otomobillerin 92 bin 339’u beyaz renklidir

Ocak- nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 272 bin 378 adet otomobilin %33,9’u beyaz, %31,3’ü gri, %11,9’u mavi, %8,9’u siyah, %7,2’si kırmızı, %3,1’i yeşil, %2,3’ü turuncu, %0,7’si kahverengi ve %0,5’i sarı renklidir.