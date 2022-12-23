TÜİK, kasım ayı sonu itibarıyla Türkiye’deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye’de kasım ayında 122 bin 837 adet taşıtın trafiğe yapılırken, Bayburt’ta ise trafiğe kayıtlı araç sayısı kasım ayı sonu itibarıyla 16 bin 387 oldu.

TÜİK, kasım ayı sonu itibarıyla Türkiye’deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye’de kasım ayında 122 bin 837 adet taşıtın trafiğe yapılırken, Bayburt’ta ise trafiğe kayıtlı araç sayısı kasım ayı sonu itibarıyla 16 bin 387 oldu.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45,1’ini otomobil, %30,2’sini motosiklet, %14,4’ünü kamyonet, %6,4’ünü traktör, %2,9’unu kamyon, %0,5’ini minibüs, %0,4’ünü otobüs ve %0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %20,0 arttı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %56,5, otomobilde %26,5, kamyonda %19,8, motosiklette %17,9, traktörde %15,3, özel amaçlı taşıtta %14,9, otobüste %8,6 ve kamyonette %7,8 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %38,4 arttı

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %94,0, minibüste %69,1, özel amaçlı taşıtlarda %33,3, otobüste %26,8, otomobilde %26,5, kamyonda %26,1, kamyonette %17,6 ve traktörde %10,6 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 26 milyon 349 bin 156 oldu

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,9’unu otomobil, %16,2’sini kamyonet, %15,5’ini motosiklet, %7,9’unu traktör, %3,5’ini kamyon, %1,9’unu minibüs, %0,8’ini otobüs ve %0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında 868 bin 1 adet taşıtın devri yapıldı

Kasım ayında devri(1) yapılan taşıtların %66,8’ini otomobil, %16,6’sını kamyonet, %6,7’sini motosiklet, %4,6’sını traktör, %2,7’sini kamyon, %1,8’ini minibüs, %0,6’sını otobüs ve %0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-kasım döneminde 1 milyon 132 bin 739 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %4,2 artarak 1 milyon 132 bin 739 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %15,0 azalarak 32 bin 118 adet oldu. Böylece Ocak-Kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 100 bin 621 adet artış gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %70,2’si benzin yakıtlıdır

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 509 bin 774 adet otomobilin %70,2’si benzin, %17,9’u dizel, %8,5’i hibrit, %2,0’ı LPG ve %1,4’ü elektriklidir. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 213 bin 13 adet otomobilin ise %36,9’u dizel, %35,1’i LPG, %26,7’si benzin, %0,9’u hibrit ve %0,1’i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3’tür.

Ocak-kasım döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 509 bin 774 adet otomobilin %31,3’ü 1300 ve altı, %27,1’i 1401-1500, %24,4’ü 1301-1400, %9,2’si 1501-1600, %5,8’i 1601-2000, %0,8’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-kasım döneminde kaydı yapılan otomobillerin 203 bin 400’ü beyaz renklidir

Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 509 bin 774 adet otomobilin %39,9’u beyaz, %28,5’i gri, %11,4’ü mavi, %7,7’si siyah, %7,2’si kırmızı, %2,6’sı turuncu, %1,4’ü yeşil, %0,7’si kahverengi ve %0,6’sı sarı renklidir.