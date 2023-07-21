TÜİK verilerine göre Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 16 bin 810 oldu.

TÜİK 2023 Haziran dönemi iller trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt verilerini paylaştı. TÜİK verilerine göre, Bayburt’ta 16 bin 810 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Haziran ayında 193 bin 688 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,1’ini motosiklet, yüzde 39,1’ini otomobil, yüzde 8,4’ünü kamyonet, yüzde 4,1’ini traktör, yüzde 1,6’sını kamyon, yüzde 0,3’ünü minibüs, yüzde 0,3’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,4 azaldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 28,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 27,2, minibüste yüzde 25,9, traktörde yüzde 19,1, kamyonette yüzde 15,8, otomobilde yüzde 12,9, motosiklette yüzde 11,9 ve otobüste yüzde 9 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,2 arttı. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 95,8, özel amaçlı taşıtta yüzde 79,3, kamyonette yüzde 75,9, otomobilde yüzde 74,7, minibüste yüzde 57,1, otobüste yüzde 16,6, traktörde yüzde 10,0 ve kamyonda yüzde 7,0 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 27 milyon 525 bin 301 oldu. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,4’ünü otomobil, yüzde 16,6’sını motosiklet, yüzde 15,9’unu kamyonet, yüzde 7,8’ini traktör, yüzde 3,4’ünü kamyon, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında 892 bin 197 adet taşıtın devri yapıldı. Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 65,4’ünü otomobil, yüzde 15,3’ünü kamyonet, yüzde 13,0’ını motosiklet, yüzde 2,4’ünü traktör, yüzde 1,8’ini kamyon, yüzde 1,5’ini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde 1 milyon 57 bin 643 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 81,9 artarak 1 milyon 57 bin 643 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 23,4 azalarak 14 bin 753 adet oldu. Böylece Ocak-Haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında1 milyon 42 bin 890 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 67,2’si benzin yakıtlı

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 434 bin 818 adet otomobilin yüzde 67,2’si benzinli, yüzde 19,6’sı dizel, yüzde 8,6’sı hibrit, yüzde 3,0’ı elektrikli ve yüzde 1,6’sı LPG’li oldu. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 706 bin 162 adet otomobilin ise yüzde 36,4’ü dizel, yüzde 34,3’ü LPG’li, yüzde 27,8’i benzinli, yüzde 1,2’si hibrit ve yüzde 0,2’si elektrikli oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.