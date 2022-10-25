TÜİK, eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye’deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye’de ağustos ayında 102 bin 506 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Bayburt’ta ise trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 16 bin 335 oldu.

TÜİK, eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye’deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye’de ağustos ayında 102 bin 506 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Bayburt’ta ise trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 16 bin 335 oldu.

Eylül ayında 102 bin 506 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 38,9’unu otomobil, yüzde 36,5’ini motosiklet, yüzde 14,0’ını kamyonet, yüzde 6,4’ünü traktör, yüzde 3,3’ünü kamyon, yüzde 0,4’ünü otobüs, yüzde 0,4’ünü minibüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,3 azaldı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 26,0 ve kamyonette yüzde 15,9 artarken otomobilde yüzde 17,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 16,5, kamyonda yüzde 10,2, otobüste yüzde 10,1, motosiklette yüzde 9,1 ve minibüste yüzde 5,7 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 arttı. Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 61,0, motosiklette yüzde 38,9, kamyonette yüzde 25,7 ve otobüste yüzde 6,7 artarken minibüste yüzde 57,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 15,0, otomobilde yüzde 10,5 ve traktörde yüzde 0,8 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 26 milyon 129 bin 4 oldu. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,0’ını otomobil, yüzde 16,2’sini kamyonet, yüzde 15,4’ünü motosiklet, yüzde 7,9’unu traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında 740 bin 861 adet taşıtın devri yapıldı. Eylül ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 64,3’ünü otomobil, yüzde 16,8’ini kamyonet, yüzde 8,9’unu motosiklet, yüzde 4,2’sini traktör, yüzde 2,6’sını kamyon, yüzde 2,3’ünü minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Eylül döneminde 907 bin 499 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 0,6 azalarak 907 bin 499 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 13,1 azalarak 27 bin 66 adet oldu. Böylece Ocak-Eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 880 bin 433 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 70,2’si benzin yakıtlıdır. Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 410 bin 513 adet otomobilin yüzde 70,2’si benzin, yüzde 18,1’i dizel, yüzde 9,6’sı elektrikli veya hibrit olup yüzde 2,1’i LPG yakıtlıdır. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 113 bin 925 adet otomobilin ise yüzde 37,1’i dizel, yüzde 35,3’ü LPG, yüzde 26,4’ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0,9’u elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.

Ocak-Eylül döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 410 bin 513 adet otomobilin yüzde 32,6’sı 1300 ve altı, yüzde 27,2’si 1401-1500, yüzde 23,5’i 1301-1400, yüzde 9,1’i 1501-1600, yüzde 5,7’si 1601-2000, yüzde 0,8’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Eylül döneminde kaydı yapılan otomobillerin 165 bin 948’i beyaz renklidir. Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 410 bin 513 adet otomobilin yüzde 40,4’ü beyaz, yüzde 28,2’si gri, yüzde 11,3’ü mavi, yüzde 7,4’ü siyah, yüzde 7,3’ü kırmızı, yüzde 2,7’si turuncu, yüzde 1,3’ü yeşil, yüzde 0,7’si kahverengi ve yüzde 0,6’sı sarı renklidir.