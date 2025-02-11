Kar yağışının ardından dondurucu soğukların yaşandığı Bayburt’ta, hava sıcaklığı eksi 21 dereceye düştü. Sabahın erken saatlerinde termometreler eksi 21 dereceyi gösterdi.

Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan dondurucu soğuk, sabahın erken saatlerinde de devam etti. Akşam üzeri eksi 15 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı, sabah saatlerinde eksi 21 dereceye kadar düştü. Kuru soğuğun, ayazın etkili olduğu kent merkezinde, ağaçların, araçların üzeri kırağı ile kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Öte yandan, meteorolojiden alınan verilere göre ilerleyen günlerde de soğuk hava etkili olacak, hava sıcaklığı eksi 3 ila eksi 16 derece arasında değişkenlik gösterecek.