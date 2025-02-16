Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı(TÜRKAV) Bayburt İl Başkanlığı tarafından Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda; tarımsal verimlilik, su kaynaklarının etkin kullanımı, küçük ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, yerel üreticilerin desteklenmesi, markalaşma, pazarlama stratejileri ve kooperatifleşme modelleri konuları üzerine duruldu.

Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı, akademisyenler, kamu kurum temsilcileri ve sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Bayburt’un tarımsal ve hayvansal üretim potansiyelini artırmaya yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı çalıştay, geniş bir katılımla yapıldı.

Çalıştayın açılışında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt’u harekete geçirecek ve yukarıya taşıyacak olan en önemli sektörün tarım ve hayvancılık olduğuna dikkat çekerek, "Bayburt’ta sanayi ve turizmin de olabildiğince gelişmesi gerekiyor ama Bayburt coğrafi konumu itibariyle hayvancılığa çok uygun bir şehir. Bayburt’un en önemli sektörü tarım ve hayvancılık olmalıdır. Köylerimizde ekilmeyen tarım arazi oldukça fazla. Bilimsel yöntemleri dikkate alarak gençlerimizin bu sektörü kendilerine önemli bir istihdam alanı olarak değerlendirmesi gerekiyor" dedi.

Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ise konuşmasında akademik bilginin sahadaki uygulamalarla buluşmasının önemine vurgu yaptı. Tarım İl Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün, Bayburt’taki mevcut tarımsal teşvikler ve destekleme politikaları hakkında bilgi verdi.

TÜRKAV Bayburt İl Başkanı Cafer Dursun da çalıştayın temel amacının bölgenin tarımsal üretim kapasitesini geliştirmek ve hayvancılık sektörünün karşılaştığı sorunlara kalıcı çözümler üretmek olduğunu belirtti.

Çalıştay kapsamında tarımsal verimlilik, su kaynaklarının etkin kullanımı, küçük ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, yerel üreticilerin desteklenmesi, markalaşma, pazarlama stratejileri ve kooperatifleşme modelleri gibi konular ele alındı. Uzman akademisyenler, Bayburt’un tarımsal üretim deseninin sürdürülebilirliğini sağlamak adına bilimsel verilerle desteklenen sunumlar gerçekleştirdi.