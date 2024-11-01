Bayburt’ta devriye görevi sırasında polisin durumundan şüphelenerek arama yapığı iki şahıs üzerinden 11,79 gram esrar ve 14 adet sentetik ecza maddesi çıktı. Şahısların üzerinden çıkan uyuşturucu maddelerine ekiplerce el konuldu, iki şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan devriye hizmetleri sırasında, park halinde bulunan araç içerisindeki şahıslardan şüphelenmesi üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada, 11,79 gram esrar ve 14 adet Sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısı talimatıyla 2 şüpheli şahıs hakkında ’Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezi ve UYUMA uygulaması ile yapılan ihbarları Narkotik Vaka Analiz Sistemi(NARVAS) ile analiz edip, halkımızın da desteğini alarak suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri yer aldı.