Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Sonbahar Fotoğraf Yarışması’ sonuçlandı. Birbirinden güzel karelerin yarıştığı etkinlikte, dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Öğrencileri fotoğrafa teşvik etmek, öğrencilerin gözünden Bayburt’u gözlemleyebilmek amacıyla yapılan yarışmada birinciliği Bayburt Lisesi öğrencisi Sahra Terzi elde etti. İkincilik ödülünü Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencisi Bilgenur Eraslan alırken, üçüncülük ödülüne ise Fen Lisesi öğrencisi Uras Güney layık görüldü.

Dereceye giren öğrenciler düzenlenecek törende ödüllerini alacaklar. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerin emekleri ise, jüri tarafından övgüyle karşılandı.