Bayburtlu 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Müslim Yarar son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen cenaze töreninde kardeşinin arkasından gözyaşı döken abla Sermin Akuklu’nun yaktığı ağıt, yüreklere dokundu.

Aslen Bayburtlu olan Müslim Yarar İstanbul’un Bağcılar ilçesinde hayata veda etti. İstanbul’dan Bayburt’a gönderilen Kıbrıs gazisinin cenazesi, Bayburt merkeze bağlı Alıçlık köyünde toprağa verildi.

Gazi Müslim Yarar’ın Türk Bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında köy meydanına getirildi. Köyün imamı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yarar’ın cenazesi, dualar eşliğinde köy mezarlığına defnedildi.

Burada Gazi Müslim Yarar’ın eşi Melek Yarar’a Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü tarafından Türk Bayrağı takdim edildi.

Mezarlıktaki defin işlemleri sırasında gözyaşlarını tutamayan acılı abla Sermin Akuklu, "Civanım" dediği kardeşinin ardından ağıt yaktı. "Yavruların geldi, kardeşim kalk" diyerek feryat eden Akuklu’nun, "Ah civanlarım, canım kardeşlerim. İçime acıyı atıp, gittiler. Ben nasıl bu acıya dayanayım" sözleri yürekleri yaktı.

Gazi Yarar’ın oğlu Oğuzhan Yarar, babasının anlattığı askerlik hatıralarıyla büyüdüğünü dile getirerek, "Babam Kıbrıs gazisiydi, 72 yaşında vefat etti. Kendisi vatanını, milletini seven bir insandı. Bizi de bu şekilde yetiştirdi. Çocukluğumuz babamın savaştaki hatıralarını dinlemekle geçti. Bu şekilde inzibattan asker arkadaşları görmek hepimizi çok gururlandırdı. Bütün gazilere Allah uzun ömür versin. Şehitlerimize de Allah rahmet eylesin, vatanımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Gazi Müslim Yarar’ın cenaze törenine katılan Fehim Okur isimli vatandaş, gaziye Allah’tan rahmet dileyerek, "Bugün Kıbrıs gazimiz Müslim amcanın cenazesine katıldık. Allah rahmet eylesin, köyden geldik cenazesine katılım sağladık. Bütün ölmüşlerimize, şehitlerimize Allah rahmet eylesin, gazimize de Allah rahmet eylesin" sözlerini kullandı.

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği(ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal da Yarar ailesinin acısını paylaşmak üzere cenaze törenine katıldı. Tüm şehitlere, yaşamını yitiren bütün gazilere Allah’tan rahmet, acılı ailelere sabırlar dileyen Başkan Köksal, "Kahraman Kıbrıs gazimiz Müslim Yarar’ı köyünde toprağa verdik. Bütün ölmüş gazilerimize Allah rahmet eylesin, bütün şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Cenaze törenine Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği(ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal, civar köylerden ve il dışından gelen vatandaşlar ve köy sakinleri katıldı.