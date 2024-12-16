Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Bayburt’ta kuru soğuk ve ayaz etkili oluyor.

Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Bayburt’ta gece saatlerinde termometreler eksi 20 dereceyi gösterdi. Yaklaşık 2 aydır evlerinde soba ve doğal gaz yakan vatandaşlar, dışarıda da kat kat giyinerek soğukla mücadele ediyor. Atkı, bere, eldiven ile soğuğa karşı önlem alan vatandaşlar, havanın çok soğuk olduğunu belirterek, kara kışla mücadelenin zorluğundan bahsettiler.

Öte yandan, meteorolojiye göre gün içerisinde kar yağışı etkili olacak, hava sıcaklığı da eksi 3 ila eksi 6 derece değişkenlik gösterecek. Kar yağışıyla birlikte kuru soğuk yerini ılıman havaya bırakacak.