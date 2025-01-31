Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi13 derece olarak ölçüldü.

Meteorolojinin buzlanma ve don uyarısında bulunduğu Bayburt’ta bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Bayburt merkez ve Aydıntepe ilçesinde 13, Demirözü’nde 12, Kop Dağında 10 derece olarak ölçüldü.

Bayburt’un en soğuk yerleşim yeri ise eksi 21 derece ile Ballıkaya köyü oldu.