Kara kışın yüzünü gösterdiği Bayburt’ta, sobalar harıl harıl yanıyor. Sobadan bir türlü vazgeçemediklerini söyleyen bazı vatandaşlar, evlerinde doğal gaz olmasına rağmen soğuk kış günlerinde iyice ısınabilmek adına soba yakıyorlar.

Sıcaklığın sıfırın altında eksi 20 derece ölçüldüğü Bayburt’ta, adeta dondurucu soğuklar yaşanıyor. Doğal gazla bir türlü ısınamadıklarını belirten Bayburtlular, kış başında kurdukları sobaları ihtiyaç halinde yakıyor, doğal gazdan tasarruf ediyor. Sobanın ateşiyle daha iyi ısındıklarını ifade eden vatandaşlar, sobanın yerini hiçbir şeyin tutmadığını belirterek doğal gazla, elektrikli sobayla Bayburt’ta ısınmanın zor olduğunu savundular. Öte yandan soba üzerine koydukları güğümle, demlikle çay demlediklerini vurgulayan Bayburtlu vatandaşlar, sobanın başında çay keyfi yaparak, muhabbetle geçmişi yâd ediyorlar.