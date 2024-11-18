İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla sıfır atık bilincini teşvik eden çalışmalara katkıda bulunan okullar ödüllendirilmeye devam ediyor. Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, çevreye duyarlı projeleriyle öne çıkan okullara ’Sıfır Atık Belgesi’ vererek, okul müdürlerine ve öğrencilerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

Belge takdim töreninde konuşan Güney, okulların çevre bilincini yaymadaki önemli rolüne dikkat çekerek, “Öğrencilerimizin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi, geleceğimiz için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda emek veren tüm okullarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Belgelerini Güney’in elinden alan müdürler, çevreye katkı sağlama çalışmalarını sürdüreceklerine vurgu yaptılar. Sıfır atık bilinci doğrultusunda yürütülen bu çalışmalar, Bayburt’taki eğitim kurumlarının çevresel farkındalık konusundaki liderliğini bir kez daha ortaya koydu.