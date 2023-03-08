Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı artarken Bayburt’ta gün içerisinde en yüksek sıcaklık 10 dereceye kadar ulaştı.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı artarken Bayburt’ta gün içerisinde en yüksek sıcaklık 10 dereceye kadar ulaştı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek. Hava sıcaklığında artış yaşanırken rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Çığ, buzlanma ve don uyarısı:

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bayburt’ta gün içerisinde beklenen sıcaklık 10 derece olurken gece en düşük hava sıcaklığı eksi 2 derece olarak kaydedildi.

Öte yandan Bayburt Kop Kayak Merkezinde kar kalınlığı 26 santimetre olarak ölçüldü.