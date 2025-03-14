Bayburt’ta şehit aileleri ve gazi yakınları için iftar programı organize edildi. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, aziz şehitlerin aileleriyle, kahraman gaziler ve yakınlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi.

Garnizon Komutanlığınca şehit aileleri ve gaziler onuruna Arpalı Şehit Piyade Onbaşı Yaşar Yıldırım Kışlası’nda düzenlenen iftar programı öncesinde özel misafirleriyle bir süre sohbet ederek tüm davetlilere sevgi ve hürmetlerini sunan Vali Eldivan, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için en canlarını feda eden şehitlerin emanetleriyle ve gazilik onuruna erişmiş kahramanlarla bir arada olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Vali Eldivan, "Sizler, bu milletin en kıymetli hazinelerisiniz. Çünkü bu vatanın her karış toprağı, şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş, gazilerimizin fedakarlıklarıyla korunmuştur" dedi.

İftar sonrası yapılan duaların ardından, program sona erdi.