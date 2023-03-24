Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Bayburt İl Temsilciliği tarafından Okul Sporları Bayburt Satranç Seçme müsabakaları gerçekleştirildi.

Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde yoğun bir katılımla gerçekleşen turnuvayla ilgili amacın satranç sporunu çocuklara aşılamak, onlara sevdirmek olduğu kaydedilerek, “Satranç dünyanın her yanında her gün oynanıyor ve farklı kültürlerden farklı geçmişlere sahip insanları bir araya getiriyor. Satrancın faydaları saymakla bitmez ancak özetlemek gerekirse insanlara kazanmayı ve kaybetmeyi öğretir, çocukların eğitimine ve odaklanmanıza yardımcı olur, özgüveni arttırır, problem çözme yeteneğini geliştirir ve beyni çalıştırır. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve satranç sporunu daha iyi öğrenmeleri için mücadeleye devam edeceğiz" denildi.

Okul sporları dahilinde yapılan satranç müsabakaları küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde tamamlanırken dereceye giren okullar için kupa ve madalya töreni düzenlendi.