Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bayburt’ta görülen şap hastalığı nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketliliğini durdurarak, hayvan pazarını kapatma kararı aldı.

Bayburt’ta, çevre illerde görülen ve yaygınlaşan şap hastalığı nedeniyle, hastalığın önlenmesi amacıyla hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapalı kalacak.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "İlimizde görülen Şap hastalığından dolayı il içi ve il dışı hayvan hareketleri ve hayvan pazarı 13.07.2023 tarihi itibariyle ikinci bir emre kadar kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı.