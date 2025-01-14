Roman, hikaye, hatırat, makale ve inceleme türünde eserler veren; düz yazı, şiir gibi farklı alanlarda birçok esere imza atan yazar Samiha Ayverdi anısına panel düzenlendi. Panelde, Ayverdi’nin hayatı, eserleri ele alındı.

Anadolu Mektebi ile Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Samiha Ayverdi İl Paneli, Bayburt’taki üç okulun öğrencilerinin katılımıyla başarıyla tamamlandı. Etkinlik, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi ve Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencilerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Panelde, Samiha Ayverdi’nin hayatı, eserleri ve fikir dünyası ele alındı. Öğrenciler, yazarın farklı yönlerini ele alarak bilgi ve görüşlerini dinleyicilerle paylaştı. Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve Anadolu Mektebi temsilcileri, panele katkı sağlayan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.