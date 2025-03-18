Bayburt’ta sahipsiz sokak hayvanları için Geçici Barınma Merkezi ve doğal yaşam alanı oluşturma çalışmaları başlatıldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen alanlarda incelemelerde bulundu.

Sokak hayvanlarının güvenli ve doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların titizlikle devam ettiğini vurgulayan Vali Eldivan, sahipsiz sokak hayvanları için doğal yaşam alanı oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, uygun bölgeler değerlendirilerek gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirtti.