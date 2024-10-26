1. Bayburt Sağlık Sempozyumu, Yaşlı Sağlığı ve Yapay Zeka konulu açılış oturumu ile başladı.

Prof. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyum saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının seslendirilmesiyle devam etti. Açılış konuşmalarının ardından Bayburt İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Canpolat ve Prof. Dr. Murat Korkmaz birer sunum gerçekleştirdiler. Konuyla alakalı bilgiler aktaran uzman isimler, programın düzenlenmesinde ve organize edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Programa, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.