Sağlık Bakanlığının ’Doğal Olan Normal Doğum’ temasıyla normal doğuma teşvik etmek amacıyla başlattığı Normal Doğum Eylem Planı kapsamında Bayburt’ta da normal doğuma dikkat çekmek için Bayburt Devlet Hastanesinde konuyla alakalı ilk önce toplantı yapıldı, ardından stant açılarak, hastaneye başvuranlara normal doğumun avantajları anlatıldı, farkındalık oluşturmak maksadıyla etkinliklere başlandı.

Doktor tarafından belirlenen doğum senaryosu dışında her annenin normal doğum yapması gerektiğini anlatan Bayburt Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, normal doğumda anne ile bebek arasındaki duygusal bağın daha kısa sürede kurulduğunun altını çizdiler. Normal doğumda anneye ait risklerin sezaryen ameliyatına göre daha az olduğunu belirten sağlık çalışanları, hastanede kalış süresinin sezaryen ameliyatına oranla daha kısa sürdüğünü aktardılar. Normal doğumdan sonra günlük yaşama daha kısa sürede dönülebileceğine vurgu yapan sağlık çalışanları, anne adaylarının merak ettiği sorulara da yanıt verdiler.