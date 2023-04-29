Meteorolojiden Bayburt için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek, sabah ve öğle saatlerinde yağışların Bayburt, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

“Kuvvetli yağış uyarısı”

Sabah saatlerinden itibaren Bayburt, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması ve Erzurum, Ardahan çevrelerinde rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.