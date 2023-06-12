Bayburt’ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Gün içerisinde en yüksek hava sıcaklığının 24 derece olması öngörülen Bayburt’ta, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.