Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yangının meydana geldiği bölgede ekiplerden bilgi aldı, çalışmalarla ilgili incelemede bulundu.

Merkeze bağlı Maden köyünde bugün öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürülen yangın, çalı ve ağaçların bulunduğu yaklaşık 100 dekar alanda zarara yol açtı.

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