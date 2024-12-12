Ortaokul ve imam hatip ortaokulları müdürleri değerlendirme toplantısı, Fatih Ortaokulunda düzenlendi. Toplantıya, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney başkanlık etti.

Toplantıda, okulların eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrenci başarılarının artırılması, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve okul yönetimi konuları detaylı şekilde ele alındı. İl genelindeki eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve mevcut sorunlara çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla yapılan toplantıda, okul müdürleri görüş ve önerilerini paylaştı.

Fatih Ortaokulu’nda yapılan toplantı, müdürlerin önerilerinin alınması ve değerlendirilmesiyle sona erdi.