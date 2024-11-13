3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünce organ bağışı konulu eğitimler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında stantlar açıldı, Bayburt Üni FM aracılığıyla radyo programı gerçekleştirildi. Bayburt M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda, Bayburt İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullarda, İl ve İlçe devlet hastanelerinde ve Toplum Sağlığı Merkezlerinizde organ bağışı konulu eğitimler düzenlendi.

Öte yandan vatandaşların bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması adına çeşitli faaliyetler gerçekleştirilirken aynı zamanda organ bağışçısı olmak isteyen vatandaşların ise başvuruları alındı.