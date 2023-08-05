Okulları, yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirmek için gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor.

İl Özel İdaresi, Karayolları 106’ncı Şube Şefliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği okul bahçelerinin ihtiyaçları doğrultusunda asfaltlama çalışmaları başladı.

Okullarda sosyal ve sportif alanlarda iyileştirme ve düzenlemeler yapmak amacıyla başlatılan çalışmaların ilk durağı tarihi Bayburt Lisesi oldu. Daha sonra sırasıyla Veysel Efendi Ortaokulu ile Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçelerinde yapılan asfalt dökme işleminin ardından okullar yeni çehresine kavuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından asfaltlama programına dâhil edilen okullar, yapılan çalışmalarla yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.